Вчера, 21:17

В Новороссийске дорожные службы бросили асфальт в лужу. Соответствующие снимки уже опубликованы в местных пабликах в соцсети.

В комментариях очевидцы пишут, что инцидент произошёл на улице Анапское шоссе. Во время дорожных работ сотрудники компании бросили асфальт прямо в лужу, в районе домов № 53/1 и № 53/2. Известно, что на данном автомобильном отрезке дороги, откровенно говоря, желают оставлять лучшего. Вот дорожная компания и решила провести ремонт, правда есть один нюанс. Горячий асфальт закидывали прямо в лужи, причём подобный случай не стал единственным.

В комментариях пользователи пишут, что такое поведение работников вызывает у них, крайне говоря, недоумение. По их мнению, такая «качественная» работа является безответственной со стороны местных властей.