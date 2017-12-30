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В Подмосковье жильцов дома атаковали зимние комары

Вчера, 16:16

В Подмосковье, в населённом пункте Ступино жильцов атаковали зимние комары. Жильцы направили жалобу в ЖКХ-компанию.

В сообщении указано, что внезапно в декабре на жителей Ступино напали зимние кровососущие комары. После обращения в местные ЖКХ-органы сотрудники компаний прибыли по указанному адресу и устроили проверку. Как оказалось, подвал дома был полностью затоплен. Местные жители буквально забили тревогу из-за того, что под домом могут быть крысы, что означает в теории, комары могут переносить различные инфекции. Специалисты осмотрели помещение и установили, что грызунов там нет.

Сейчас представители ЖКХ занимаются устранением воды в подвале, из-за влажности которой и появляются комары.


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