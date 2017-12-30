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На Ямале детям-сиротам предлагали затопленное жильё без отопления

Вчера, 16:09

На Ямале детям-сиротам предлагали затопленное жильё, в котором нет даже отопления. Прокуратура уже предъявила соответствующие обвинения.

В сообщении указано, что окружная прокуратура провела масштабную проверку в сфере защиты прав детей, которые являются сиротами. В общей сложности специалисты выявили 42 нарушения. Указывается, что к ответственности уже привлекли 10 лиц, которые являются виновными в нарушениях прав детей-сирот. После мониторинга помещений прокуроры установили, что в некоторых квартирах вовсе отсутствовало отопление, вдобавок, некоторые из них были полностью затоплены, что является критическим нарушением действующего закона РФ.

На текущий момент во всех предоставленных детям квартирах ответственные компании уже провели ремонтно-восстановительные работы. Сироты уже заселились в них. Прокуратура продолжит мониторинг и в следующем году.


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