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В Оренбурге замечены новогодние мусоровозы

Сегодня, 14:11

В Оренбурге коммунальное предприятие «Экоспутник» творчески подошло ко встрече Нового года. Со вчерашнего дня на улицах и во дворах города появились необычные мусоровозы, украшенные новогодними, светящимися баннерами.

Жители Оренбурга незамедлительно сравнили праздничный спецтранспорт с фурами из известной новогодней рекламы «Кока-Колы». Уже замечено, что мусорные машины привлекают восторженное внимание малышей, которые специально сидят по утрам у окон, чтобы увидеть, как к контейнерам во дворе подъезжает светящееся чудо.

По словам руководителей компании, такая инициатива призвана обратить внимание жителей города на экологическую ситуацию и призвать к чистоте. Кроме того, хотелось бы, чтобы их полезный и необходимый труд не вызывал негативных эмоций. Водители красочных мусоровозов говорят, что такой подход им нравится, потому что улучшает настроение и вызывает праздничные мысли.


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