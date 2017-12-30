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В Ленобласти депутаты просят проверить "Марс"

Сегодня, 06:45

В Ленобласти на заседании депутатов Соснового Бора 26 декабря решался вопрос по аварийному дому №15 на Советской улице. Около 40 человек оказались обманутыми застройщиком - ПЖСК "Марс-МКД", теперь чиновники просят устроить проверку деятельности компании.

Обращение депутатов Соснового Бора направлено в адрес главы комитета госжилнадзора Ленинской области Якова Богданова. Поводом стало письмо, составленное и подписанное обманутыми дольщиками аварийного дома на Советской, 15, которым "Марс-МКД" не возвращает вложенные в реновацию дома деньги по судебным искам. Приставы до сих пор не могут найти членов правления застройщика.
Помимо направленного обращения к Богданову, депутаты Соснового Бора решили обратиться к администрации города с целью устроить обследование и дать оценку многоквартирному дому №15 на Советской, чтобы признать его аварийным и снести или же вынести заключение о его реконструкции.


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