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В Хабаровске выбрали самые нарядные зимние дворы

Вчера, 16:50

В Хабаровске компетентное жюри определило победителей традиционного конкурса на самый нарядный зимний двор. В этом году, по признанию судей, жители многоквартирных домов постарались на славу и выбрать лидера было непростой задачей.

Условия конкурса просты и доступны для всех неравнодушных горожан, которые хотят в суровое зимнее время жить в комфортных и эстетически приятных условиях. Радоваться позитивному декору дворов и придомовых территорий, должны не только взрослые, но и дети, для которых зима связана с Новым годом, а значит с волшебством и чудесами. Жители домов и представители управляющих компаний проявили свою фантазию и креатив.

Во дворах, как по взмаху волшебной палочки, стали появляться ледовые горки, снеговики, ледяные скульптуры и уютные места для отдыха пожилых людей. Деды Морозы, Снегурочки, олени, светящиеся в темноте эльфы украсили кварталы Хабаровска. Конечно же, не обошлось без желтых символических собак. Несмотря на затруднения судей, призовой фонд в 480 тысяч рублей, был разделен между тремя победителями.


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