В Воронеже определили самую лучшую улицу частного сектора

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В Воронеже по результатам конкурса «Жители области – за чистоту и благоустройство» назвали улицу Поспеева победителем среди улиц частного сектора.

Стало известно, что в Воронеже появилась лучшая улица из частного сектора, которая отвечает всем критериям конкурса «Жители области – за чистоту и благоустройство». Об этом стало известно от журналистов местных СМИ. Так, жители Поспеева могут похвастаться асфальтированием проезжей части, аккуратным оформлением домов и приусадебных территорий, наличием домовых указателей. Все эти критерии позволили улице стать первой и получить приз к Новому году. Теперь Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области планирует в следующем году аналогично провести соревнования.