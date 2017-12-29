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В Воронеже определили самую лучшую улицу частного сектора

Сегодня, 14:18

В Воронеже по результатам конкурса «Жители области – за чистоту и благоустройство» назвали улицу Поспеева победителем среди улиц частного сектора.

Стало известно, что в Воронеже появилась лучшая улица из частного сектора, которая отвечает всем критериям конкурса «Жители области – за чистоту и благоустройство». Об этом стало известно от журналистов местных СМИ. Так, жители Поспеева могут похвастаться асфальтированием проезжей части, аккуратным оформлением домов и приусадебных территорий, наличием домовых указателей. Все эти критерии позволили улице стать первой и получить приз к Новому году. Теперь Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области планирует в следующем году аналогично провести соревнования.


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