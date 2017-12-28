Красноярец засудил коммунальщиков за шум батареи по ночам

Вчера, 17:31

Красноярец засудил коммунальщиков за шум батареи, который она издавала по ночам. Информацию предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В сообщении указано, что житель областного центра сумел выиграть суд против ЖКХ компании по делу о шумящей по ночам батарее. После поступившей жалобы в Роспотребнадзор, в его жильё прибыли работники, которые констатировали повышенный уровень шума, который нарушает все установленные гигиенические нормативы. Эксперты составили соответсвующий иск, который и направили в суд. Согласно закону, управленческая компания обязалась в течение 4 месяцев устранить данную проблему.