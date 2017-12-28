В Красноярске наградят самую красивую новогоднюю витрину и двор

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В Красноярске проходит конкурс на самую красивую новогоднюю витрину и двор. Победители получат денежные призы.

В Красноярске ежегодно проходит конкурс на «Самый благоустроенный район». В этом году организаторы впервые выбирают победителей и в зимних номинациях – самую красивую новогоднюю витрину и двор.

Сообщается, что специальная комиссия, которая создана при мэрии города, выберет двор, который будет нарядно украшен к новогодним праздникам, в нем будет грамотно организована инфраструктура, наряжена елка и созданы участки для катания на коньках. В номинации «Лучшая витрина» могут принять участие не только магазины, но и салоны красоты – победителем станет тот, кто оригинально и красиво украсит свою витрину и фасад.

Известно, что среди всех заявок, которые были поданы в данных номинациях, члены городской комиссии выбрали в финальную часть конкурса семь дворов и витрин. За победу в конкурсе будет вручен денежный приз в размере 100 тысяч рублей, которые можно будет использовать для дальнейшего благоустройства своего двора или предприятия. Участники, которые займут второе место, получат по 75 тысяч рублей, а за третье – 50 тысяч.