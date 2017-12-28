В Костромском районе населению поставляют опасную воду с бором

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В Костромском районе населению поставляют опасную воду, в которой содержится повышенное содержание химического элемента бор. Инцидент зафиксировали в населённом пункте Саметь.

В сообщении указано, что о данном случае уже известно природоохранному ведомству. Местный прокурор уже обратился с соответствующим иском в суд с целью защитить права граждан и потребителей. Обвинения выдвинули в адрес жилищно-коммунального предприятия Шунгенского сельского поселения, а также администрации. После такого обращения лаборатория взяла на анализ воду в некоторых районах. Оказалось, что население Самети получает воду, в которой повышенное содержание химического элемента бор. Такая же ситуация и в населённом пункте Яковлевский.

Согласно решению суда, местные ЖКХ обязаны до 1 марта 2018 года решить данную проблему. При этом отмечается, что вопрос мутной воды в данном селе возник уже давно.