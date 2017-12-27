Слизни на стенах в доме стали причиной иска на УК в Прикамье

Вчера, 20:19

В Прикамье УК «Кудымкарское коммунальное предприятие» предстало перед судом из-за слизней в одном из домов. Причиной дискомфорта жителей стала закрытая вентиляция.

Владелец одной из квартир трехэтажного дома после ремонта заблокировал вентиляционные люки в подвале дома. Его квартира находится на первом этаже. В итоге такого действия в здании появилась массовая сырость, по стенах поползли слизни, начали расти грибы. Жители многоквартирного дома начали направлять свои претензии руководству УК «Кудымкарское коммунальное предприятие», но результатов не было.

После этого, на владельца подали иск в суд. Юристы мотивировали претензию недопустимыми для проживания условиями, которые стали явными в доме. В завершение всему суд обязал администрацию компании принять меры по устранению слизней и сырости.