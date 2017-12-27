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На Пражской улице Петербурга прорвало трубу с горячей водой

Сегодня, 13:59

На Пражской улице, что в Фрунзенском районе города Петербург, сегодня, 27 декабря, прорвало трубу с горячей водой. Из-за того, что кипяток стал разливаться по всей территории, было частично ограничено автомобильное движение.

В городской «Теплосети» сообщили, что в 11:35 на улице Пражской был обнаружен дефект в трубопроводе. Его диаметр составил 500 миллиметров. В данный момент над устранением поломки работают целых три аварийных бригады. Предполагается, что они закончат ремонт утром завтрашнего дня.

Также известно, что в 13 домах, которые попадают в зону проведения ремонта трубы, горячая вода поставляется в обычном режиме. Однако параметры отопления значительно понижены.

Движения автомобилей частично ограничено у дома №10 на Пражской.


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