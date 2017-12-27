Аксёнов обязал УК Крыма пересмотреть тарифы ЖКХ к февралю 2018 года

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Пересмотреть свою тарифную политику до февраля 2018 года обязал управляющие компании, находящиеся как в государственном, так и в частном подчинении, глава Крыма Сергей Аксёнов. Соответствующее распоряжение он дал на выездном заседании Совмина республики в Нижнегорском районе.

Председатель регионального правительства дал управляющим компаниям месяц на устранение неточностей в тарифных линейках. По словам Аксёнова, сейчас многие УК манипулируют ценами, выставляя крымчанам «неадекватные» счета. Отдельно глава республики акцентировал внимание на проблемах с поставками воды, водоотведением и вывозом мусора. Предприятия, по его словам, «обдирают» население, взымая плату за свои услуги даже там, где этого делать категорически нельзя.

Ранее мы писали, что Госдума приняла решение о разрешении постепенного повышения тарифов на комуслуги в Крыму. Депутаты утвердили законопроект о приведении региональных цен в сфере ЖКХ к общероссийским стандартам.