VistaNews.ru


"Ленфильм" может остаться на Новый год без электроэнергии

Сегодня, 13:50

От электроэнергии могут быть отключены коммерческие потребители АО "Петербургская сбытовая компания", среди которых и "Ленфильм". Такая необходимость возникла из-за большой задолженности.

Руководство АО «Петербургская сбытовая компания» сообщает, что над многими коммерческими потребителями нависла угроза отключения от электроэнергии. Сообщается, что специалисты компании разослали около 9,5 тысяч уведомлений по всей Ленинградской области. Уже известно, что без света могут остаться «Ленфильм» и «Метрострой».

Сообщается, что сумма общей задолженности предприятий составляет 607 миллионов рублей. Пресс-секретарь АО «ПСК» сообщает, что новогодние праздники должники рискуют встретить без света.

Такие же санкции будут предприняты и к частным потребителям, которые имеют значительные суммы задолженности за электроэнергию. Как известно, штраф за невыполнение требований энергопоставляющей компании составляет от 100 до 200 тысяч рублей.

Известно, что на протяжении 2017 года специалисты АО «ПСК» направили более 47 тысяч уведомлений об отключении. Напомним, что вокруг долга «Ленфильма» спор длится еще с 2013 года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.