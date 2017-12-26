"Ленфильм" может остаться на Новый год без электроэнергии

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От электроэнергии могут быть отключены коммерческие потребители АО "Петербургская сбытовая компания", среди которых и "Ленфильм". Такая необходимость возникла из-за большой задолженности.

Руководство АО «Петербургская сбытовая компания» сообщает, что над многими коммерческими потребителями нависла угроза отключения от электроэнергии. Сообщается, что специалисты компании разослали около 9,5 тысяч уведомлений по всей Ленинградской области. Уже известно, что без света могут остаться «Ленфильм» и «Метрострой».

Сообщается, что сумма общей задолженности предприятий составляет 607 миллионов рублей. Пресс-секретарь АО «ПСК» сообщает, что новогодние праздники должники рискуют встретить без света.

Такие же санкции будут предприняты и к частным потребителям, которые имеют значительные суммы задолженности за электроэнергию. Как известно, штраф за невыполнение требований энергопоставляющей компании составляет от 100 до 200 тысяч рублей.

Известно, что на протяжении 2017 года специалисты АО «ПСК» направили более 47 тысяч уведомлений об отключении. Напомним, что вокруг долга «Ленфильма» спор длится еще с 2013 года.