Жителям Кузбасса, погасившим долги по ЖКХ до Нового года, спишут пеню

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Власти Кемеровской области предлагают жителями региона встретить Новый год без долгов по оплате за услуги ЖКХ. Чтобы простимулировать должников, чиновники согласились списать начисленную пеню тем, кто рассчитается с управляющими компаниями до 1 января.

Представители областной администрации надеются, что своего рода «коммунальная амнистия» позволит сократить суммарную задолженность населения, а должникам – сэкономить и встретить праздники «с чистой совестью». В данный момент она составляет порядка 3,8 миллиарда рублей. Чиновники рекомендуют предварительно связаться с управляющей компанией и уточнить график работы кассовых окон.

Ранее мы писали, что в Оренбурге у местных жителей за долги ЖКХ едва не отобрали щенка мопса. Животное чуть не стало «разменной монетой» в споре поставщика электроэнергии и должников.