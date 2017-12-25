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«Фекальная река» появилась в Ростове-на-Дону

Вчера, 18:28

Сегодня в Ростове появилась на карте города на улице Еременко, 107/20, в микрорайоне Левенцовском, «фекальная река». Это стало возможным после аварийного прорыва канализации. Однако местные жители сообщают о неоднократных «бесхозных» авариях.

Стало известно, что сегодня в Ростове-на-Дону появилась новая река на карте города. Однако, загрязненная сточными водами жижа, стала литься по дорогам города, в частности на улице Еременко в микрорайоне Левенцовском. Коммунальщики делают вид, что ничего не происходит, пока фекалии плавают по городу. Местные жители вне себя от ярости и бездействия властей. По их мнению, этот потоп никого не волнует, потому как даже спустя несколько часов, проблема коммунальными службами не локализована и не решена.


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