Оренбуржцов за долги ЖКХ чуть не лишили щенка мопса

Вчера, 18:05

Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» и судебные приставы пришли в одну из квартир должников за услуги тепла. Так, в ходе разбирательств могли и конфисковать щенка мопса за долги хозяев. К таким мерам приходится прибегать из-за роста количества должников, информирует Елена Вербина.

Стало известно, что долги населения РФ достигли высокой, даже критической отметки в плане отопления. Такие данные приводит директор по продажам Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Вербина. По ее словам, с неплательщиками активно борются. Так, на днях сотрудники предприятия и судебные приставы пришли в одну из квартир должников за услуги тепла. В ходе разбирательств и описи имущества могли и конфисковать щенка мопса за долги хозяев на сумму 15 тыс. рублей. Ввиду сложной экономической ситуации, по словам должников, средства заберут через пару дней и долг вернут. Пес мопс пока остался с хозяевами.