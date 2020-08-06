Три «домашних» способа убрать пигментные пятна на лице

Загар можно позволить себе лишь на особенных условиях.
Женщины, которых беспокоят пигментные пятна на лице, избегают солнца, как огня, лишь бы только не подвергать себя загару. Все знают, что именно УФ-лучи помогают прогрессировать неприятным пятнам. Летом ходить под слоем косметики практически невозможно, мало кому хочется смесь тонального крема с потом. Зато после лета девушки активно стараются скрыть свои приобретенные за жаркий сезон пигментные пятна. Скрыть их не просто: базы под макияж, тональные кремы, пудры, консиллеры и многое другое, что забивает поры и портит состояние кожи, приводя некоторых даже к акне.
Прятать — это лёгкий, но губительный вариант. Лучше всего знать парочку рецептов для неотложной помощи. Мы собрали три «домашних» способа, как можно убрать пигментные пятна на лице. О них делятся испытавшие на себе девушки, которые против вмешательств специализированных аппаратов.
Первый способ:
Понадобится спонж, эфирные масла лимона и миндаля, а также немного терпения, ведь этот курс рассчитан на 3 недели. В раствор из 5 капель масла миндаля и одной капли лимона окунуть чистый спонж и обмазать очищенное лицо. Выдержать 10 минут, и аккуратно смыть водой, без использования косметических средств. Делать процедуру рекомендуем каждые 2 дня, пигментные пятна постепенно уйдут.
Второй способ:
Ни много ни мало — аскорбиновая кислота в ампулах может за 2 месяца убрать пигментные пятна с лица. Одна ампула — на один раз, в открытом виде кислота теряет свойства. Наносить нужно точечно на ночь, при использовании может немного стягивать кожу. Днём особенно важно использовать SPF-50 защиту для лица.
Третий способ:
Восстановить ровный светлый тон возможно с использованием косметики, в составе которой будут такие компоненты: гуава, полынь альпийская, рис, киви, сакура, чёрный женьшень, шелковица, петрушка, корень солодки. Благодаря этим компонентам пигментные пятна будут поддаваться осветлению лучше, главное внимательно читать составы, и подбирать уход, исходя из своих проблем.
При пигментации кожи очень важно всегда защищать её от солнца, а особенно после косметологических вмешательств.