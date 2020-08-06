Три «домашних» способа убрать пигментные пятна на лице

Вчера, 23:20

Загар можно позволить себе лишь на особенных условиях.

Фото: Pixabay

Женщины, которых беспокоят пигментные пятна на лице, избегают солнца, как огня, лишь бы только не подвергать себя загару. Все знают, что именно УФ-лучи помогают прогрессировать неприятным пятнам. Летом ходить под слоем косметики практически невозможно, мало кому хочется смесь тонального крема с потом. Зато после лета девушки активно стараются скрыть свои приобретенные за жаркий сезон пигментные пятна. Скрыть их не просто: базы под макияж, тональные кремы, пудры, консиллеры и многое другое, что забивает поры и портит состояние кожи, приводя некоторых даже к акне.

Прятать — это лёгкий, но губительный вариант. Лучше всего знать парочку рецептов для неотложной помощи. Мы собрали три «домашних» способа, как можно убрать пигментные пятна на лице. О них делятся испытавшие на себе девушки, которые против вмешательств специализированных аппаратов.

Первый способ:

Понадобится спонж, эфирные масла лимона и миндаля, а также немного терпения, ведь этот курс рассчитан на 3 недели. В раствор из 5 капель масла миндаля и одной капли лимона окунуть чистый спонж и обмазать очищенное лицо. Выдержать 10 минут, и аккуратно смыть водой, без использования косметических средств. Делать процедуру рекомендуем каждые 2 дня, пигментные пятна постепенно уйдут.

Второй способ:

Ни много ни мало — аскорбиновая кислота в ампулах может за 2 месяца убрать пигментные пятна с лица. Одна ампула — на один раз, в открытом виде кислота теряет свойства. Наносить нужно точечно на ночь, при использовании может немного стягивать кожу. Днём особенно важно использовать SPF-50 защиту для лица.

Третий способ:

Восстановить ровный светлый тон возможно с использованием косметики, в составе которой будут такие компоненты: гуава, полынь альпийская, рис, киви, сакура, чёрный женьшень, шелковица, петрушка, корень солодки. Благодаря этим компонентам пигментные пятна будут поддаваться осветлению лучше, главное внимательно читать составы, и подбирать уход, исходя из своих проблем.

При пигментации кожи очень важно всегда защищать её от солнца, а особенно после косметологических вмешательств.