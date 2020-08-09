Знание модных трендов поможет не стать «динозавром» стиля и сэкономить на гардеробе

Вчера, 14:21

Как грамотно совмещать моду и экономию объяснил Instagram-стилист.

Примеры монохромных луков. Коллаж из фото с pinterest

Мода — дама ветреная, тренды меняются слишком часто. Уже через пару месяцев вещь может устареть. Но знание модных трендов и грамотное их использование поможет одновременно и не стать «динозавром» стиля, и сэкономить. В этом уверена Марина Демидова, стилист и Instagram-блогер.

Если базовый гардероб составлен правильно, то вещи в нем легко комбинируются между собой. Универсальные вещи, не перегруженные модными фишками, можно использовать при составлении луков в разных стилях. Они остаются актуальными в течении нескольких сезонов. Поэтому, когда тренды снова сменятся, не придется менять весь гардероб. Можно будет просто заменить старые сочетания на новые без ущерба для кошелька.

Для наглядности приведем такой пример. Модный тренд этого года — носить монохромные сочетания. В любом базовом гардеробе уже есть брюки/юбка и блуза/футболка в одной цветовой палитре. Подобраны они уже с учетом особенностей фигуры и цветотипа хозяйки. Берем белые брюки и футболку, к ним кардиган поконтрастнее — и получаем актуальный лук. Который еще и вытягивает силуэт, делая фигуру стройнее.

Примеры монохромных луков. Коллаж из фото с pinterest

Стилист советует помнить еще две вещи:

1) Сегодняшнее «новое» это часто «хорошо забытое старое».

2) Самая модная вещь та, что идет и нравится хозяйке.

Как бы она ни была капризна, мода циклична. И сегодняшние модные тренды это часто «хорошо забытое старое». Поэтому, прежде, чем бежать тратить деньги на новую модную «штучку», стоит проверить дальние полки гардероба.