ТОП-3 «богатых» дизайна для ногтей на лето-2020

Вчера, 14:10

Маникюр в силах раскрыть индивидуальность, характер и истинный образ девушки.

Фото: Pixabay

Этим летом мастера вывели несколько совершенно разных вариантов маникюра, из которых теперь собрана тройка популярных «богатых» дизайнов. ТОП-3 особенных тренда для ногтей на лето-2020 поможет выбрать подходящий образу жизни вариант.

В связи с последними событиями в мире, из-за пандемии, которая временно отняла возможность сходить к мастеру — многие женщины отказались от покрытия ногтей вообще. Мир моды подхватил идею, и стали пропагандировать «отдых» для ногтей. Плюсы такого тренда — бюджетность, больше свободного времени, а также естественность, которая давно подковала этот мир. Маникюр без покрытий подходит на все случаи жизни, и всегда будет уместен. Главное — не заниматься грязной работой, вид у пальчиков должен оставаться всегда ухоженным, без грязи под ногтями и расслоек. Маникюр лучше делать каждые пару недель, поддерживая ногти в чистоте.

Маникюр без покрытия

Фото: Instagram

На втором месте градиенты, они всегда бросаются в глаза, считаются по сей день диковинными. Дизайн кажется невероятно особенным, каким раньше видели лак-хамелеон. Такой тренд подойдёт девушкам, которые любят нюд, очень мягко и лаконично смотрится на ручках леди. Летом-2020 градиент-маникюр впрок для свидания, офисной работы, под любые классические образы и элегантный каблук.

Дизайн для ногтей — градиент

Фото: Instagram

Геометрия на ногтях — стиль грядущих лет. Этот дизайн будет уместен всюду и всегда: после лета можно спокойно продолжать пользоваться им, ведь подстроиться можно с «геометрией» под любой сезон — главное правильно подобрать цвет. Схематический дизайн зависит от фантазии мастера, которому не обязательно понимать, что такое перпендикуляр. Геометрическое искусство заставляет посмотреть на ручки обладательницы, и вызвать с первого взгляда положительные эмоции хорошим вкусом.

Дизайн для ногтей — геометрия

Фото: Instagram

Три описанных дизайна не зря считаются «богатыми», именно такие ассоциации вызывает маникюр с тремя современными «фишками». Каждая женщина сегодня может быть изумительной до кончиков пальцев, главное — идти в ногу со временем.