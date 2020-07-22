Вчера, 16:41

Фото в купальнике от популярных моделей и певиц продолжают радовать поклонников.

Фото: Pixabay

Знаменитости всегда идут впереди на шаг остальных, чем вызывают доверие, и женщинам легче воспринимать то, как меняется мода, принимать актуальное сегодня. Цикличная мода, конечно, возвращается из давних времён, но каждый раз в более новом амплуа. Появляются уникальные модели с другими принтами, новые «фишки», отличающие от старомодных фасонов.

Ниже собран ТОП-10 купальников, которые носят звёзды летом 2020. В этом году многие звёзды полюбили сдельные купальники 2020, которые прекрасно вытягивают ножки и скрывают недостатки на боках и животе. Этот выгодный вариант подойдет в любом возрасте.

Белла Хадид и Джей Ло. Фото: Instagram

Боди-формат был популярен ещё в 1980-е года, но о таких глубоких вырезах девушки и думать не могли. В 2020 году же Белла Хадид показала на себе истинный стиль от Calvin Klein. А Джей Ло предпочла плавать в сдельном купальнике от Guess, который помогает чувствовать себя уверенне даже при отсутствии открытых вырезов.

Кортни Кардашьян и Карина Нигай. Фото: Instagram

Если раньше леопардовый принт казался пошлым, то сейчас он снова на пике популярности, ещё с осени его активно использовали в одежде. Кортни Кардашьян не постеснялась принарядить купальник с «диким» принтом, который отлично сел на аппетитную фигуру женщины. Карина Нигай тоже любит сдержанность в образе, поэтому лето 2020 проводит в закрытых, но привлекательных купальниках.

Мэрлин Монро. Фото: Cosmopolitan

В 1950-60 годы Мерлин Монро носила раздельные купальники, но их формат к сегодняшнему дню сильно изменился. Если раньше бедра старались прикрыть высокими плавками, то теперь осталась высокая посадка, но прикрывать ничего не нужно.

Дуа Липа и Винни Харлоу. Фото: Instagram

Ткани в 2020 году меньше, а веревочек больше, что заметно с моделей на Дуа Липе и Винни Харлоу. Девушкам совершенно комфортно в однотонных раздельных купальниках, которые подчеркивают идеальные формы светских львиц.

Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян. Фото: Instagram

Кортни Кардашьян предпочитает не только закрытые форматы купальника, а и открытые носит, с яркими вызывающими принтами. Такие освежают зрелый образ женщин. Яркие принты также нравятся и молодым артистам.

Ольга Бузова и Рита Ора. Фото: Instagram

Например, Ольга Бузова и Рита Ора показали свою страсть к ярким цветам. Кстати, на примере Риты можно заметить, что не обязательно, чтобы низ и верх был одинаковым. Уже давно стильным считается, когда плавки и верх из разных комплектов.