Так боялась старости, или Куда пропала улыбка Виктории Бэкхем

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«Уколы красоты» вылезли боком.

Виктория Адамс и Виктория Бэкхем как будто два разных человека — одна позитивная и веселая, вторая — железная леди без эмоций и мимики. Неужели состоявшаяся в карьере, личной жизни женщина, мать трех сыновей и лапочки дочки не может найти повода, чтобы улыбнуться?

17 апреля известной дизайнерши и жене не менее известного футболиста клуба «Манчестер Юнайтед» исполнилось 46 лет. Это натолкнуло экспертов выявить истинную причину, куда пропала улыбка Виктории Бэкхем.

Первое, что бросается в глаза — это сходство с матерью, а против генов не попрешь. Жаклин Адамс имеет склонность к образованию носогубных морщин — выраженные складки бросаются в глаза сразу, также лобовые и гусиные лапки, что естественное и неизбежное проявление возраста.

Удивительно то, что на пятом десятке у дочери отсутствуют даже минимальные заломы — кожа гладкая, как у младенца. Такое чувство, что Виктория нашла эликсир молодости вместе с линией косметики V Sculpt, которую выпустила для японского рынка, но веки предательски подчеркивают приближение пенсионного возраста. Поэтому факт, что эмоции у дивы исчезли после 30, подсказал горький опыт мамы — звезда прибегла к ботоксу.

С одной стороны, это нормальная практика селебрити, которую можно запросто увидеть на каждой второй особе из телевизора, но Бэкхем так боялась старости, что поддала мышцы полной атрофии и поплатилась каменным лицом до конца жизни. Возраст найдет пути наружу, как вода — это закон природы, а прожить жизнь в маске за временную отсрочку — дорогая цена.