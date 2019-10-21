СССР на проводе или Какие прически станут трендами 2020 года

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Новое — это хорошо забытое старое.

Фэшн тенденции «работают» не только в направлении одежды. Модные веяния задевают еще и макияж, стрижки, укладки.

Осенний сезон принес «свеженькое» в цирюльническом деле на ближайшее будущее. Стилисты уже объявили, какие прически станут трендами 2020 года.

Среди лауреатов ультракороткая стрижка Пикси. Стильно, модно, омолаживающе.

Каскад возвращается в модные списки. Для обладательниц шикарной «гривы» самое то. Для тех девушек, что желают избавиться от длины, градуированное каре. Который сезон не сдает позиции.

Конечно же удлиненное каре. Не просто мода «на века», а гиперактуально в каждом сезоне.

Феноменом сезона стала стрижка Сессон. Прямиком из 70-х. СССР на проводе, как говорят стилисты. Удивительно, но факт!

Парикмахеры рекомендуют подбирать стрижку и окрашивание одновременно. И если «нетленные» «балаяж» и «обмре» во всевозможных вариациях подойдут под каре, Пикси и каскад, то на стрижке Сессон это не работает. К ней подходит исключительно однотонное окрашивание. Максимум — легкое затемнение у корней, но этим лучше ограничиться. Для девушек, которые желают совместить Сессон и разнообразие, парикмахеры соверуют добавить цветную прядь сбоку.

Перед выбором стрижки, особенно такой «экзотики», как стрижка Сессон, стоит получить консультацию у парикмахера-стилиста. «Прическа 70-х» требует условий: не круглое лицо и не короткая шея. Другим способом эффекта «вау» не достичь.