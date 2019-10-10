«Кумовство в деле» или как безвкусная Надежда Бабкина попала на «Модный приговор»?

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Новая слава — не всегда добрая.

Надежда Бабкина попала в «Модный приговор» на роль защитника в 2010 году. Певица пришла после Арины Шараповой, которая покинула шоу ради нового проекта. Вот уже 9 лет Бабкина не отпускает кресло защиты, хотя изначально полагалось, что она остается на программе лишь на некоторые выпуски.

Россияне шокированы тем, как долго на программе находится Надежда. Ведь ее вкус в одежде оставляет желать лучшего. Последняя ее публикация в Instagram была в пух и прах раскритикована телезрителями.

Новый наряд выглядел на ней несуразно и сделал из нее «колобка». Да и Эвелина Хромченко, хотя и ставит «лайк» таким публикациям, частенько критикует коллегу. В сентябре соведущие «сцепились» в эфире из-за того, что Надежда одобрила выбор гостя. А по мнению Хромченко наряд был ужасным.

Зачем же такой ведущий и как безвкусная Надежда попала на «Модный приговор»? Возможно, тут было в деле кумовство. Бабкина хорошо общалась, да и сейчас периодически встречается, с Ариной Шараповой. Именно она могла порекомендовать на свое место Надежду. Их общение подтверждает и то, что на свое 50-летие в 2011 году Арина пригласила Бабкину. А несколько месяцев назад они посещали концерт вместе с Нелли Кобзон.

Однако, интересен и тот факт, что незадолго до прихода Бабкиной на шоу пришел Александр Васильев, который также имеет некоторые претензии к Хромченко. Особенно если судить по тому, как шоу зарождалось. Возможно, Александр увидел в Бабкиной «союзника», чтобы противостоять Эвелине и попасть все-таки на место обвинителя.

Но это пока лишь догадки. Все-таки коллектив передачи не признается ни в каких спорах между собой. Но мнение россиян остается прежним — раз уж певица — так надо петь. А передачу о моде лучше оставить стилистам или людям, которые гораздо лучше одеваются.