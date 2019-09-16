Крыгина против макияжа «забитой домохозяйки»: «Это ваше визуальное здоровье!»

Сегодня, 09:48

Визажист «топит» за яркий боевой раскрас.

Елена Крыгина опять критикует россиянок за ежедневный макияж. Но и впервые звёздный визажист попала в точку, выступив против любимого многими макияжа «забитой домохозяйки». Печальная естественность во времена моды на унисекс делает девушек скучными, серыми и едва заметными, а советы Крыгиной помогут вновь ощутить себя привлекательной.

Сама Елена Крыгина — не большой фанат ежедневного боевого раскраса. Наоборот, она олицетворяет стиль «забитой домохозяйки», но умелое использование базовых цветов осени исправляет эту ситуацию и выделяет девушку из серой толпы.

По словам Крыгиной, этой осенью популярными будут три цвета. Оттенки она назвала, основываясь на собственной линии косметики: Dark Violet, Ruby и Plum. Конкрит Plum — универсальный цвет, отдающий розовиной и синевой одновременно. Аккуратная растушёвка превращает его из знойного вечернего в дневной румянец. Крыгина отзывается о цвете так: «Это ваше визуальное здоровье!»

Ruby — самый любимый пигмент Елены, который она часто использует в макияже. Этот вариант красного подойдёт большинству женщин. Его также легко превратить в румяна, тени и яркие стрелки. А Dark Violet является must-have цветом в осенней косметичке. Глубокая смесь фиолетового, красного и коричневого лучше всего подойдёт для вечернего и заметного дневного макияжа. При этом такой оттенок не отдаёт пошлостью даже при обильном нанесении и подходит любой коже.

Разумеется, тратить 1650 ₽ на косметику Крыгиной не каждая модница может себе позволить. Но жить «забитой домохозяйкой» всё равно не нужно, поскольку и другие бренды давно делают универсальные помады и карандаши.

В «Л’Этуаль» можно найти бюджетные матовые помады от Maybelline: Color Sensational за 429 ₽, Hydra Extreme с маслами за 229 ₽ и Super Stay Matte Ink за 439 ₽. Заменой всей косметички могут стать и помады из «Магнит Косметик»: Rimmel с богатейшей палитрой за 369 ₽ и карандаш Vivienne sabo — 208 ₽.