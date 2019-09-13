Маникюр «злая жена» вызвал истерику среди бюджетных модниц

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Ногти ака пасть акулы «убили» дам своей креативностью.

Маникюр «злая жена» показал, на что способны повелители бафиков и книпсеров в стремлении выделиться и, как следствие, набить клиентуру. Острый «шедевр» оправдал надежды его автора и вызвал истерику среди бюджетных модниц.

Желающих превратить свои ногти в пасть акулы немного, однако всем интересно порассуждать о преимуществах и недостатках необычного маникюра. Главный минус «злой жены» - скованность движений. Вряд ли кому-то понравится, как острые ногти постоянно цепляются за все вокруг, подвергая своих обладательниц физической и душевной боли. Фанатки «злой жены» не стесняются необычного вида необычного маникюра, ведь острый «шедевр» - ярчайший пример отсутствия у женщины комплексов.

Среди плюсов «акульей пасти» отмечаются функции расчески, вилки, устранителя мертвой кожи на теле. При нападении маньяка, «злая жена» сгодится в качестве холодного оборонительного оружия. Владельцы агрессивных котов наконец смогут драться на равных с пушистым дебоширом, заглянув на «маникюр мечты». Да и о существовании зубочисток почитатели «злой жены» точно не вспоминают.

Наконец, на чудо-маникюре можно не только сэкономить, но и заработать. Ведь любой судья, особенно женщина, без колебаний классифицирует «злую жену» как нанесение легкой физической и душевной травмы, заслуживающей немалой денежной компенсации.