Хромченко о «колхозном» принте: «Есть приличный леопард и неприличный леопёрд»

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Тренд определяется поведением женщины, а не тряпкой из магазина.

«Леопардовое пятнышко», кажется, никогда не выйдет из моды. В ряды трендовых дизайнеры записывают его не первый год, но всегда повышенный интерес к «леопарду» проявляется осенью.

Заметив эту тенденцию, многие женщины наивно пытаются омолодиться за счёт резкой расцветки. Особенно к этому склонны русские женщины, как однажды уточнил Александр Васильев. Стилист Эвелина Хромченко заметила, что женщины, гонящиеся за смелыми новинками сезона, допускают «колхозные» ошибки.

Особенно велика вероятность допустить ошибку этой осенью. На модных показах «осень-зима 2019/20» леопард обильно был представлен только у Dolce&Gabbana. Ввиду этой особенности Хромченко выступила против издевательства над этим принтом.

«Есть приличный леопард и неприличный леопёрд. Между ними огромная разница. Как только леопардовое пятнышко появляется в гардеробе приличной женщины, так леопард медленно становится приличным», — напоминает эксперт «Модного приговора».

Чтобы не опошлить принт, его нужно сочетать с простыми, не обтягивающими фигуру вещами: джинсы и классическая футболка — отличный вариант. Можно носить леопардовые юбки и блузы. Юбка должна быть актуального фасона, свободная и не выше колена. А блуза носится заправленной в чёрные брюки свободного кроя.

Леопардовые лосины и брюки в обтяжку, сочетание с яркими цветами, демонстрация декольте или длинных ног — признак «колхоза», о котором говорит Эвелина Хромченко. Такое поведение вообще недопустимо в элегантном стиле, а с леопардом это ещё и опасно.

Ещё один лайфхак непошлого сочетания леопардового принта — использовать «родные» цвета: коричневый, бежевый и особенно чёрный. Принт, выполненный в пастельных тонах, сам теряет надменность и становится спокойным.

И всё же осенью 2019-го леопардовый принт — не такой уж «горячий» тренд. В животном мире его переплюнули «зебра/тигр» и «змея», а в других случаях — горох, цветы, полосатый рейс, пэчворк, клетка и пейсли.