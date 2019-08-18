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Одна пара обуви запросто «подвинет» половину осенних моделей.

Джордж Лукас и его «Звездные войны» сделали челси обувью № 1 у молодёжи. Ботинки штурмовиков могли походить на летнюю обувь американских солдат, но создатели трилогии вовремя сказали милитаризму «нет». Поэтому спустя годы ботинки штурмовиков из «Звездных войн» возглавили тренды.

В популярности челси нет ничего удивительного. Их носила даже королева Виктория и все участники The Beatles. Челси бывают как с каблуком, так и без. Это делает их самой универсальной обувью на рынке. В паре с закругленным носом и строгим стилем челси подходят почти под любой «лук», хоть с юбкой, хоть с брюками.

Маленький каблучок еще раз доказывает, что челси — всему голова. Они станут идеальным вариантом для женщин, уставших от каблуков. Больше не придется терпеть боль ради презентабельных прогулок по парку.

Особый шарм челси придает строгость. Куда бы ни отправилась их обладательница, на работу или личную встречу, отсутствие застежек и устаревших украшений сыграет на руку.

Челси не только уберегут ноги от мозолей, но и кошелек от ненужных трат. Одна-две пары этих ботинок легко заменят тонны осенней обуви, которую навязывают стилисты и блогеры. Это их работа — заставлять женщин «кормить» модную индустрию. Но одна пара челси может дать моднице все: экономию, удобство, стиль и красоту.

Не стоит бояться, что ботинки штурмовиков испортят женскую ножку. Челси для прекрасного пола не выглядят грубо, а наоборот добавляют дерзкую нотку женственному образу.

Лучше всего сочетать челси с леггинсами, джинсами скинни и удлиненным свитером. Так образ получится действительно британским, откуда родом челси. Платье длины миди в сочетании с тренчем, массивным шарфом и челси — образ прямиком с подиума.