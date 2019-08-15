Популярный стилист Рогов вводит в моду «розовую няшность» у мужчин

Вчера, 17:05

Ранее цвет считался «индикатором» людей с нетрадиционной ориентацией.

Популярный российский стилист Александр Рогов буквально помешан на одежде: ради расширения своего гардероба он купил новую квартиру, где выделил ему 1/3 часть. Мужчина помогает россиянам становиться красивыми, но в то же время не забывает о себе-любимом.

Рогов является владельцем онлайн и оффлайн магазинов одежды, где представляет собственные «изобретения». Свежая коллекция пиджаков уже успела удивить россиян непомерно огромными плечами: стилист явно по-своему интерпретировал моду на oversize. Пользователи сети сравнили жакеты с «приветом из 90-х», когда модно было подкладывать поролон для объема.

Пропустив женскую аудиторию, стоит обратить внимание на его собственный стиль. «Гид по стилю» не пренебрегает ношением рубашек на поясе, которые создают видимость «юбки». Да и другие аксессуары на Рогове смотрятся весьма женственно: красный платочек в анималистический принт явно плохо вписывается в образ «сурового русского мужика».

Известно, что эксперт «Модного приговора» Эвелина Хромченко весьма благосклонна к Рогову: она часто пишет о нем в своем telegram-канале, где освещает новинки мира моды. Рогов у Хромченко стоит на равных с модным домом Gucci, YSL и даже c начинающим дизайнером Beyonce. Только любовь к розовому в мужском гардеробе больше всего проявляется у российской «иконы стиля».

Отметим, Highsnobiety назвали розовый цвет главным трендом в моде 2014–2015 года. Постепенно мировые дизайнеры отказались от подобных оттенков в пользу более «классических», но многие мужчины до сих пор не могут слезть с «розовой няшности». Подхватив настрой общества России, Александр Рогов стал собственным примером вводить в моду розовый среди мужчин, начав с себя.

Похоже, Эвелина Хромченко забытую, и немного устаревшую моду одобрила: эксперт утверждает, что цвет моден не только в гардеробе, но и в мебели. В качестве доказательства прикрепила фотографию Рогова в бледно-розовом костюме, сидящего на диване «лососевого» оттенка. Дизайнеру настолько полюбился цвет, что даже кот «пострадал»: на шее у «модного» питомца красовался розовый ошейник.

«Розовый цвет — горячий тренд и в мебели» — пишет Хромченко в telegram.

Вероятно, стилиста Рогова тянет на розовое из-за особенностей профессии. К слову, мировые бренды Bottega Veneta, Adidas Originals давно перешли на «темную сторону», при этом убеждают, что «цвет барби» достаточно мужественный. В коллекциях конкурента Рогова — Гоши Рубчинского — уже были треники женственного цвета, но соотечественники не смогли «пережевать и проглотить тренд».

Невозможно определить, сможет ли Рогов вернуть «розовое» в массы. Одно известно точно: россиянки против гламурных цветов в гардеробе у мужчины, поскольку женственным должен быть кто-то один.