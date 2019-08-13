«Свято место пусто не бывает» или почему Васильев станет fashion-директором ЦУМа

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Ранее должность принадлежала «королеве гламура» — покойной Алле Вербер.

6 августа из Республики Италия донеслась печальная весть: скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер. Байер была на «короткой ноге» с элитой мировой моды, чего добилась благодаря тонкому чувству вкуса и стиля. Вербер целых 16 лет неизменно была ведущим специалистом по закупкам ЦУМа, что сказалось на его выручке: $11,3 млн за 2015 год.

После смерти Аллы Константиновны ЦУМ может потерпеть убытки: достойной замены из помощников, согласно оценкам экспертов, байер не оставила. Руководству компании Mercury, куда входит ЦУМ, придется попотеть, чтобы «не ударить в грязь лицом» при выборе кандидата — от этого зависит имидж всей компании.

Одним из претендентов на должность fashion-директора называют историка моды и ведущего «Модного приговора» Александра Васильева. Вербер и ведущий до конца дней байера поддерживали дружескую связь, которая образовалась на фоне общих интересов из мира моды. Смерть Вербер стала для Васильева ударом ниже пояса: судья «Модного приговора» считает, что именно она реинкарнировала российский гламур.

Стоит отметить, что даже в стиле Вербер и Васильев были похожи: преобладание в гардеробе ярких, но сдержанных костюмов, любовь к вычурным расцветкам, принтам и аксессуарам. Соответственно, Васильев, прославившись дополнительно в роли ведущего «Модного приговора», сможет удержать текущую прибыль. Знания историка моды с «набитым глазом» также будут кстати.

Продолжение... «Лифчик поверх блузы? Серьезно?» - Стилисты «Модного приговора» опозорились с подборкой трендов «Второе фото- с похмелья если только» — иронично пишут россиянки в сети. Почему Васильев может стать fashion-директором ЦУМа в ближайшее время? Эксперты полагают, что историк морально устал от «Модного приговора» и обилия женщин-героинь в теле, коих он никогда не будет считать «эталоном женской красоты». То ли дело ЦУМ: придется иметь дело с богатыми, стройными и знаменитыми, которые не позволят себе надеть «дешевку».

Свято место пусто не бывает — как бы не любили Вербер руководители Mercury, а замена ей нужна срочно. Бизнес и деньги не терпят медлительности.