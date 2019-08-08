4 лайфхака против второго подбородка, которые «разоряют» пластических хирургов

Сегодня, 14:08

Идеальный овал лица в домашних условия уже не мечта, а реальность.

Второй подбородок может появиться не только у полной девушки. «Худышки» никак не застрахованы от отвисания кожи в нижней лица. Специалисту уверяют, что второй подбородок может появиться в силу генетической предрасположенности или возраста, когда тонус мышц теряется, кожа становится дряблой. Однако по какой бы причине появилось это сомнительное «украшение», от него нужно избавляться. Девушка со вторым подбородком выглядит, как карикатура на саму себя, даже если в ней всего 45 кило живого веса, этот дефект визуально превращает ее в толстушку. Для борьбы с ним не обязательно идти к пластическому хирургу – существует 4 лайфхака против второго подбородка, которые не требуют хирургического вмешательства.

Если ситуация не совсем запущена, дело можно решить с помощью 7 гимнастических упражнений: ходьбы с книгой на голове, наклонов и приседания с грузом, также подойдет артикуляционный массаж. Повороты головы и туловища, вдохи и выдохи с набиранием воздуха в рот и резким схлопыванием могут заменить простейший фейсбилдинг.

Второй способ расквитаться с проблемной зоной – массаж. Он настолько прост, что выполним даже в домашних условиях. Процедура не только подтягивает кожу, но и омолаживает ткани, ускоряя синтез коллагена. Массаж очень прост – пощипывания, постукивания подушечками пальцев, а в завершение – поглаживания. Специалисты рекомендуют начинать от середины подбородка в сторону ушей, но никак не наоборот – это может травмировать нервы лица и усугубить ситуацию.

Наиболее легким способом являются маски, которые тоже можно изготовить самостоятельно. Пригодится теплое молоко, соль, мед, отварной картофель, глина с молоком также неплохо борется со вторым подбородком. Однако на мед и лимонный сок у многих вызывают аллергию, поэтому придется консультироваться с дерматологом.

Помимо целенаправленных процедур удалить отвисшую кожу могут поцелуи и даже жевательная резинка. Активность нижней челюсти, перекатывание предметов во рту – этот тот же массаж, но он еще и удовольствие приносит.

В последнее время популярность приобретает радиоволновой лифтинг – стимуляция проблемной зоны электроимпульсами. Однако у процедур с использованием электротока есть масса противопоказаний. Но если девушка не сердечница, не диабетик, не в положении, не кормит грудью – метод вполне подходящий и эффективный.

Пластические операции - это кардинальный шаг, который и стоит дороже, и противопоказаний у него больше. Описанные выше лайфхаки уже «разоряют» пластических хирургов, ведь не все девушки распускают себя «в хлам». Для них чаще всего спасением становится обычная гимнастика и французские поцелуи.