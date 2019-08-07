«Один в поле не воин» - Васильев может уйти из «Модного приговора» после смерти Вербер

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«Мир моды будет носить траур» — с грустью пишет историк в Instagram.

6 августа внезапно не стало главной фешн-дивы России — Аллы Вербер. Отчасти благодаря ей страна вышла из «совкового» состояния, а россиянки теперь одеваются не хуже, чем модели Victoria’s Secret или модного дома Gucci.

На модном поприще Вербер равных практически не было. Исключение — Эвелина Хромченко, Александр Васильев. Последний, в отличие от своей коллеги по «Модному приговору», обладает неповторимым стилем и вкусом, как у Вербер. Хромченко же заметно сдала собственные «модные заповеди» и ударилась в тренды, что отразилось на ее повседневных луках.

В сети бытует мнение, что Васильев может уйти из «Модного приговора» после смерти Вербер. Его образы все чаще поддаются критике из-за навязанных «недостилистами» правилами. Рейтинг программы, определяется любовью зрителей к телеведущим и их соответствию занимаемых мест.

Учитывая современное «модное безумие», Александру Васильеву скоро нечего будет делать на «Модном приговоре». Наряды, которые подбирают стилисты программы для героинь, часто вызывают на лице историка моды недоумение. Это может означать, что долго Васильев так не протянет.

Алла Вербер, имея значительный вес в мире моды и шоу-бизнеса, продвигала «Васильевский» стиль. Теперь этого делать некому. Поклонникам «Модного приговора» остается надеяться, что «Один в поле не воин» — поговорка не о коллеге Хромченко.