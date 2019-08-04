«Трендовый» развод на 12 тысяч — Питерский мастер испортил россиянке волосы дешёвым мелированием

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И начал врать, что это «то самое» сложное окрашивание.

Россиянки толпами следуют крутому тренду — эффекту отросших корней. Но окрашивание является сложным, и, доверяя мастеру волосы, женщины по факту доверяют всё. Одна клиентка рассказала, чем для неё закончился подобный эксперимент. Если верить россиянке, то питерский мастер испортил волосы дешёвым мелированием.

Девушка пришла с твёрдым намерением сделать сложное окрашивание, но в итоге получила косые, неровные пряди. Женщина теперь не знает, как уложить волосы, чтобы замаскировать этот кошмар. Хоть изначально не хотелось травмировать волосы, пришлось прийти на вторую покраску.

Тонирование тоже не увенчалось успехом, поскольку через одну смывку снова вылезло. Россиянка отмечает, что это только «трендовый» развод на 12,3 тысяч рублей. Но «дешманская» покраска производит впечатление, что женщина экономит на себе.

Девушке всевозможными способами пытались доказать, что у нее на волосах трендовый AirTouch, но, судя по фото, это действительно простое и устаревшее мелирование. Учитывая, что салон является одним из самых дорогих и популярных в Питере, можно прийти к выводу, что дорого - не всегда красиво и безопасно.

С такими темпами легко понизить привлекательность. Хочется спрятать «взрыв на голове» хотя бы пучком, а мужчин, как известно, больше привлекают развивающиеся на ветру волосы.

Да и лишиться женственности, благодаря мастерам, несложно: всё, что накрасили, хочется как можно быстрее обрезать. Эффект же длится 6-8 месяцев. В таком случае нужно хотя бы научиться «отвоёвывать» свои деньги и не платить за «парикмахерский хлам».

Прежде, чем решиться на дорогое окрашивание волос, стоит прочесть не один отзыв в сети, а также попросить у мастера документ, подтверждающий его мастерство. Испортить шевелюру легко, а вернуть, как было - точно не получится.