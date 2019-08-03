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Дешманский окислитель, «убивающий» пряди был разоблачен.

Чаще всего для опасных экспериментов с внешностью девушки выбирают хну. Если рыжие оттенки – это привычное дело, то белая хна – это какой-то неизведанный «монстр». С ней продают такой окислитель, что можно сжечь кожу головы.

Парикмахер пришла в ужас от «пыток» волос белой хной, посмотрев ролик в сети. Героиня видео захотела сделать омбре в домашних условиях. Она просто смешала все содержимое дешманской пачки с хной за 30 рублей и окрасила половину волос.

Как рассказала парикмахер, маленькое количество хны впитает всю влагу волос, превратив их в «солому». Специалист заметила и небрежное нанесение, которое привело к пятнам.

Парикмахер разоблачила окислитель, «убивающий» пряди. Под видом белой хны модницам «толкают» 9 или 12% средство. Девушка советует осветляться только 3% качественными средствами, иначе можно облысеть.

Оригинальной индийской хны белого цвета не бывает. Настоящая имеет рыжий оттенок. Черная хна – тоже очередной «развод». Также, стоит знать, что оригинальная хна разводится с водой, осветляющий раствор ей вообще ни к чему.

Девушку из видео спасло то, что она выбрала немодное омбре. Иначе могла получить ожог кожи головы. А еще могла бы стать стильной «штучкой», если бы пошла в салон на растяжку цвета от корней. Сейчас это актуально.

Блонд – один из самых желанных и недосягаемых цветов для волос у женщин. Экономить на этом цвете точно нельзя. Существует много нюансов в грамотном осветлении, которых не знают брюнетки или рыжие девушки. Лучше нечасто, но ходить к мастеру, чем отдать годы и кучу денег на восстановление волос после домашних экспериментов. Это ждет и героиню видео: ее волосы посеклись и иссушились от «хны».

Главным аргументом в пользу качественного блонда является привлекательность блондинок для мужчин. Известно, что на светловолосых заглядываются чаще. Икона красоты Мэрилин Монро тому подтверждение. Но осветляться перекисью водорода по ее методу точно не нужно.