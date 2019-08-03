VistaNews.ru


Парикмахер пришла в ужас от «пыток» волос белой хной

Сегодня, 04:30

Дешманский окислитель, «убивающий» пряди был разоблачен.

Чаще всего для опасных экспериментов с внешностью девушки выбирают хну. Если рыжие оттенки – это привычное дело, то белая хна – это какой-то неизведанный «монстр». С ней продают такой окислитель, что можно сжечь кожу головы.

Парикмахер пришла в ужас от «пыток» волос белой хной, посмотрев ролик в сети. Героиня видео захотела сделать омбре в домашних условиях. Она просто смешала все содержимое дешманской пачки с хной за 30 рублей и окрасила половину волос.

Как рассказала парикмахер, маленькое количество хны впитает всю влагу волос, превратив их в «солому». Специалист заметила и небрежное нанесение, которое привело к пятнам.

Парикмахер разоблачила окислитель, «убивающий» пряди. Под видом белой хны модницам «толкают» 9 или 12% средство. Девушка советует осветляться только 3% качественными средствами, иначе можно облысеть.

Оригинальной индийской хны белого цвета не бывает. Настоящая имеет рыжий оттенок. Черная хна – тоже очередной «развод». Также, стоит знать, что оригинальная хна разводится с водой, осветляющий раствор ей вообще ни к чему.

Девушку из видео спасло то, что она выбрала немодное омбре. Иначе могла получить ожог кожи головы. А еще могла бы стать стильной «штучкой», если бы пошла в салон на растяжку цвета от корней. Сейчас это актуально.

Блонд – один из самых желанных и недосягаемых цветов для волос у женщин. Экономить на этом цвете точно нельзя. Существует много нюансов в грамотном осветлении, которых не знают брюнетки или рыжие девушки. Лучше нечасто, но ходить к мастеру, чем отдать годы и кучу денег на восстановление волос после домашних экспериментов. Это ждет и героиню видео: ее волосы посеклись и иссушились от «хны».

Главным аргументом в пользу качественного блонда является привлекательность блондинок для мужчин. Известно, что на светловолосых заглядываются чаще. Икона красоты Мэрилин Монро тому подтверждение. Но осветляться перекисью водорода по ее методу точно не нужно.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме



Рекомендуем



-->