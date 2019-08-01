Московские мастера искалечили пальцы россиянки «выгребным» маникюром

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Ногти изломаны, кутикула кровоточит — говномастера «поколдовали» на славу над руками клиентки.

Если перефразировать слова секретарши Верочки из «Служебного романа», то именно маникюр делает женщину женщиной — он приковывает взгляды к изящным дамским пальчикам и вселяет в девушек уверенность в своей неотразимости.

Не все барышни могут делать оригинальный маникюр самостоятельно.

Чаще девушки обращаются к мастерам или к тем, кого таковыми считают. К сожалению, это не всегда одно и то же. В этом убедилась посетительница московского салона красоты Evvi.

Поначалу девушка подумала, что ей повезло. Над ее ноготками вызвались поколдовать сразу два nail-дизайнера, но сеанс маникюра продлился три часа, причем два из них один из мастеров делал клиентке шеллак, во время чего умудрился изрезать ей пальцы, а оставшееся время второй специалист принялся за аппаратный маникюр, который в процессе превратился в обрезной.

И делался он на сухие руки, не отодвинутую должным образом кутикулу «спецы» буквально искромсали.

«Не повторяйте моих ошибок», — взмолилась искалеченная россиянка.

Она добавила, что не все сломанные ногти попали в кадр, отмечая при этом, что маникюр стал таким всего спустя два дня, а обещали стойкость более двух недель.

Как ни странно, на странице недовольной клиентки тут же появились комментарии от администрации салона, которые напомнили даме, что за маникюр она деньги не платила, возможно, хотя в комментарии это не уточняется, она попала под действие акции.

И получается, что ей можно делать маникюр спустя рукава и чуть ли не пропускать ее руки через мясорубку. Представители попытались откупиться от девушки скидкой на укладку, но даже это, по словам клиентки, не может ей компенсировать «выгребной» маникюр, облупившийся спустя два дня.