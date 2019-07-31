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«Горе-чистка» застала бьюти-медика врасплох.

После того, как силиконовая щётка «наплодила» прыщей на лице блогерши, она решила оставить негативный отзыв.

По словам Леры Рыковой, она дала второй шанс, но результат её не обрадовал. На лице появились многочисленные мелкие прыщи. Это неудивительно, поскольку силикон очень вреден. К тому же велика вероятность, что от механического воздействия кожа быстрее состарится. Силиконовую щётку нахваливают производители, которым нужно её продать, а россиянки легко ведутся у них на поводу, надеясь на быстрый эффект.

Силиконовая щётка не может заменить каждодневного ухода косметическими средствами, поэтому не стоит «изобретать велосипед». Если есть какие-то проблемы с кожей, то лучше обратиться к косметологу-дерматологу.