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Кто знает, что намешал «бровист» в безобидную хну.

Хной брови девушки красят достаточно часто – это удобно, нетоксично и при этом через месяц все смывается и можно попробовать что-то другое. Однако, краска отнюдь не всегда чистая и порой «бровист» может намешать в нее Бог знает чего. Это может делать с целью продлить срок службы хны, а также просто ради немного иного оттенка. Но не всегда об этой «мешанине» известно клиенту, а последствия могут быть самые разные.

В хну могут подмешать басму.

Она лучше работает «в компании» другой природной краски. Однако, она же и более аллергична, судя по отзывам, порой она просто вызывает сыпь. Но реакция может быть непредсказуема. Так, россиянка заработала отек Квинке после окрашивания бровей.

Вот так он выглядит.

И это действительно могли быть последствия басмы. При этом сама клиентка предположила, что не вся хна это органика. То есть, возможно, туда подмешали и синтетические вещества. Мастер мог использовать дешевую краску и, пусть даже ничего не добавляя, испортить облик россиянке надолго.

Никто не застрахован от подобного исхода, поэтому лучше всего было бы приходить со своей краской. Ведь заранее можно узнать ее состав и возможную реакцию организма, проведя тест на аллергию дома. Однако, почему-то большинство девушек так не делают и полагают на «авось», к сожалению.

«Бровищи», которые получаются по итогу, выводить будет очень сложно. Врачам придется постараться, чтобы отек сошел как можно скорее. Естественно, это не бесплатно. Поэтому подобные «проколы» влетают в копеечку. К тому же, аллергия может проявиться и по-другому, просто сыпью вокруг бровей, но это тоже не так приятно.

Как итог, стоит проверять все, что наносится на лицо. К сожалению, сейчас на слово верить любому мастеру чревато.