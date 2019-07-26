В Сети «СлонаКупи» скоропалительно распродают Dolce & Gabbana 3 L’imperatrice

Сегодня, 09:54

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «СлонаКупи» объявили о распродаже культовых духов Dolce & Gabbana 3 L’imperatrice.

Вместо 5105 рублей элитную туалетную воду скоропалительно распродают всего за 2999 рублей. Однако этот «аттракцион невиданной щедрости» вызвал опасение у покупателей – уж очень предлагаемый парфюм напоминает подделки, которые девочки из соцсетей продают по 700 рублей, но это очень было бы странно для популярного магазина.

А подозрения пользователей вызвал цвет туалетной воды. Оригинальный парфюм имеет розовый оттенок, который плавно переходит в коралловый. А на фото рекламы «СлонаКупи» она ярко-розовая, а переходящий оттенок сильно напоминает фиолетовый.

По словам пользователей интернета, именно так выглядит подделка. Оснований утверждать, что магазин пытается сбыть с рук фальсификат нет, но цвет воды заставляет при покупке сразу проверить продукт. Отличить оригинал от некачественной копии можно уже по флакону.

У оригинала распылитель в серединке белый, у копии черный, а трубочка у настоящего шедевра от Дольче и Габбана тонкая и достает лишь до дна. Утолщенная трубочка у подделки еще и длиннее на порядок, и к низу флакона закручивается. Да и в бумажной упаковке есть несколько отличий. К примеру, у фальсификата нет на упаковке выпуклого прямоугольника с надписью Pour Femme.

Однако главная ценность любого парфюма – аромат. У Dolce & Gabbana 3 L’imperatrice гармонично сочетаются в верхних нотах розовый перец, киви и зеленый ревень, сердце раскрывают жасмин, цикламен и арбуз, а базовые ноты - это мускус, сандаловое дерево и лимонное дерево. Подделку же легко вычислить по запаху ширпотребного «Освежителя воздуха».

Такие духи не каждая россиянка может себе позволить, но это не повод покупать подделку за сумму с тремя нулями. Можно приобрести оригинальный, но бюджетный аналог от LIKE LIKE JOY. Он будет отличаться всего одной нотой – в него добавлено зеленое яблоко. А стоит такой достаточно стойкий парфюм всего 699 рублей в магазинах Л'Этуаль.