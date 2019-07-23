Л’Этуаль приманивает клиентов 25% скидками

Сегодня, 21:18

За неделю можно затариться больше, чем за полгода и выбросить наконец старую косметику.

Л’Этуаль является дорогим и престижным магазином, заработал себе бренд. Многие женщины с восторгом отзываются о нём, но «аппетиты растут» с каждым днём — существующей клиентуры уже недостаточно. Поэтому Л’Этуаль приманивает новых клиентов 25% скидками — акция действует до 2 августа.

Предполагается, что к таким действиям магазин подтолкнуло резкое падение продаж — за такую стоимость мало кто хочет покупать косметику. При этом скидка не касается старых клиентов. Шаг дальновидный: если они привыкнут к поблажкам, то в скором времени перебегут к более «дешёвым» конкурентам, и Л’Этуаль начнёт терпеть огромные убытки.

Скидка действует при заказе в интернет-магазине товара на сумму от 1500 рублей. Это плюс, поскольку дорогая косметика иначе смотрится на лице. А значит, есть возможность выглядеть лучше — не каждый день такое можно застать.

Если удастся забить косметичку дорогой косметикой, то женщина будет чувствовать себя комфортно и решит испытать свою женственность. Может даже попытаться найти достойного мужчину, который оценит её внешний вид. Счастье только в руках самой дамы: чтобы стать успешной, нужно убедить и себя, и других, что всё так и есть.

Разумеется, каждый ищет для себя выгоду и обвинять продавцов в алчности не стоит. Просто можно воспользоваться моментом и приобрести то, что желает душа. Если есть скидки, хорошо. Правда, важно помнить о намерениях Л’Этуаль и не попадаться на удочку.