Хромченко одевает женщин «за 40» в свитшоты и джинсы

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Цифры в паспорте ничего не значат, уверен модный эксперт.

Женщина 57 лет поделилась своей проблемой с Хромченко. По ее словам, она чувствует себя на 40 лет и хочет носить джинсы, свитшоты – что-то помолодежнее, чем есть у нее в гардеробе.

В ответ на это, Эвелина посоветовала носить женщине свитшоты и джинсы, ведь так можно одеваться «да хоть в 102 года!». При этом она рассказала, что к этому также можно добавить в гардероб платья и костюмы.

Конечно, хорошо, что Хромченко пропагандирует индивидуальность и свободу и одевает женщин «за 40» почти как себя. Однако, стоит учитывать и другие особенности женщины. Ведь Эвелина очень худая и на свои 48 также не выглядит.

А если бабушка в классическом понимании просто возьмет да и наденет джинсы с открытой кофточкой, как Эвелина? Конечно, никого не должно волновать, в чем ходит другой человек, но вот парадокс в том, что на программе «Модный приговор» Хромченко как раз придерживается совершенно других «канонов».

Также еще одна девушка попросила совета у Эвелины. Дело в том, что ее рост 183 см, а каблуки надеть хочется. И Эвелина радостно сообщила: «конечно!», что снова противоречит её экспертным данным.

Конечно, Эвелина, как модный эксперт может раздавать советы на своей странице в соцсетях. Но при этом стоит учитывать те критерии, о которых она рассказывает на шоу.