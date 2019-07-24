Дизайнеры забили полки магазинов пуш-ап трусами

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Не обязательно ложиться под нож, как Ким Кардашьян, чтобы иметь «сочные» формы.

Пуш-ап появился в 1930-е годы, а широкую популярность приобрел аж в 1990-х. Сначала он представлял собой, грубо говоря, надувную грудь. Но так как она часто лопалась, как бы комично не звучало, ее было решено заменить на гелевые и поролоновые вставки.

Видимо, дизайнеры ухватились за тренд на «сочные» формы и теперь выжимают из него все, до последнего. И уже даже забили полки магазинов пуш-ап трусами.

Мужчины вполне нормально относятся к такому бюсту, но все остальное вызывает у них массу вопросов. В особенности, стоит упомянуть джинсы с пуш-апом, которые могут стать просто хитом. Ведь такие трусы плюс джинсы – это аж двойной объем!

Разумеется, что у девушек такая покупка будет популярной. Под нож ложиться не надо, а «попа как у Ким» будет обеспечена. И никакой пластики! Мужчинам же придется проверять каждую встреченную ими девушку на «вшивость». Ведь никто не хочет остаться наедине с «сюрпризом». Конечно, операция по увеличению ягодиц, которую сделала Кардашьян, станет менее популярной. Ведь это дополнительные риски. Только вот естественность все равно берет верх.

Конечно, и в спортзал можно принарядиться в такие трусы, чтобы впечатлять спортивных мужчин, однако лучше не попадаться на таких хитростях.