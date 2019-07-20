Васильев останется без работы? Стилисты раскритиковали работу «Модного приговора»

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Правила программы «морально устарели», негодуют эксперты.

Каждая женщина в душе — королева, которой хочется выглядеть соответствующе. Поэтому женщины стараются надевать самые лучшие наряды и аксессуары, нередко обращаясь к советам модных экспертов.

На Первом канале долгие годы идет «Модный приговор», откуда сотни тысяч россиянок ежедневно получают советы по стилю. И все бы ничего, только по мнению современных стилистов, многие правила из этого шоу «морально устарели».

Главное правило, подвергшееся критике — больше 3-х цветов в образе нельзя. Именно это правило из программы в программу твердит историк моды Васильев. Однако стоит посмотреть последние показы модных дизайнеров и уличный стрит-стайл и увидеть много удачных примеров, в которых сочетаются 5-7 цветов.

Следующий «псевдомоветон» — лакированные вещи и аксессуары, якобы, это смотрится слишком вульгарно. Но ничего вульгарного в самом материале нет. Вульгарно может быть то, как вещь подается в самом образе. Конечно, красное латексное платье с огромным вырезом и с красными лакированными шпильками будет смотреться неуместно, однако если лакированная деталь обыграна спокойными вещами — почему бы и нет?

«Платок — только для бабушек!» — еще один миф, с которым в корне не согласны стилисты. По их мнению, при правильном сочетании платок не старит, а придает шарма и женственности. Также неоспоримый плюс платка на голове — он совершенно не испортит прическу, так как это делают шапки и кепки. Сейчас платок смотрится очень свежо с более грубой одеждой, например, с грубым жакетом или строгим пальто.

«Оверсайз — полнит». Ну тут даже «Модный приговор» не в силах изменить ситуацию, на подиуме которого так много подобных образов. Эксперты же повторяют — правильно подобранный оверсайз не только скрадывает лишние килограммы, но и придает образу легкости.

Золото и серебро — сочетаемо. Теперь не только можно, даже нужно!

Россиянки полностью согласны с современными стилистами и добавляют, что многие вещи они не могли носить из-за устаревших правил в обществе. Например, сумка в цвет обуви, кроссовки с платьем или платья и юбки в пол.

Почему же люди до сих пор используют устаревшие правила стиля? Многие на них буквально «выросли» и не успели перестроиться, а некоторые боятся экспериментировать, чтобы не выглядеть «вычурно», тем самым загоняя себя в рамки белого верха с черным низом.

Конечно же, внешний вид женщины влияет на ее личную жизнь и то, как воспринимает ее начальник на работе. «Серым мышкам», носящим одно и то же изо дня в день сложнее будет добиться успеха во всех сферах жизни.

Работу «Модного приговора» можно критиковать сколько угодно, однако суть остается одна — носить можно любые вещи, главное правильно их сочетать и не слушать никого, кто запрещает самовыражаться за счет одежды.

Но что же теперь, Васильев останется без работы? Отнюдь. Васильев прежде всего историк моды, а не стилист, в работу которого как раз и входит составлять модные образы. А по мнению стилистов, при правильном сочетании можно носить, что угодно, но в меру.