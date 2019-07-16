Гоар Аветисян пропагандирует «уколы красоты»

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Бьюти-икона России с удовольствуем пробует на себе чудеса косметологии, но всё равно чувствует неуверенность.

Блогер в Instagram с 6 миллионами подписчиков и кумир тысяч подростков Гоар Аветисян сделала очередное признание. Девушка в «сторис» заявила, что красивее ей помогла стать коллега Зарина, которая при помощи «укола красоты» избавила звезду от надоедливой ямочки на подбородке. Ранее этот же мастер поработала над губами Гоар, а сама блогерка в очередной раз попалась на пропаганде «уколов красоты» и пластических операций.

По собственным признаниям 26-летней красотки, только с возрастом она поняла, какой это ответственный шаг, и заявила об уважении к людям, решившим менять внешность.

Давая дорогу шприцам и скальпелям, Гоар Аветисян некогда заявила, что не будет чувствовать себя красивой пока не исправит всё. Девушке осталось решиться на ринопластику: пока нос она корректирует косметикой и фильтрами.

Интересно, понимает ли Гоар, как пагубно влияет на молодых девочек? Зачастую звёзды подчёркивают, что лучше прибегать к уколам и пластике в крайнем случае.

Но блогер, очевидно, не против и импульсивных перевоплощений. Ведь именно такими они будут у части фанатов Гоар – подростков, возраст которых сплошь и рядом связан с неприятием естественной внешности.

Непонятно также противоречие, которое высказывает девушка. За свою карьеру она неоднократно записывала видеоуроки о том, как макияжем скрыть второй подбородок, увеличить губы, спрятать морщины и прыщики, сузить нос и так далее.

Видимо, в силу своего макияжа Гоар не верит и по-прежнему считает укол или операцию – единственным выходом полюбить себя ленивому человеку.