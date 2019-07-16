Эксперт: Новая фигура без операций — реальность

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Избавиться от «апельсиновой корочки» теперь можно за несколько сеансов у косметолога.

Новичком в индустрии красоты является процедура LPG-массажа, пройдя которую понимаешь, что новая идеальная фигура без операций — реальность.

Эксперт рассказал, что принцип аппаратного массажа заключается в воздействии механических насадок на тело или лицо. Роликовые манипулы защипывают участок кожи определенное количество раз в секунду, а дополнительный эффект оказывается вакуумом. Обязательное условие проведения процедуры массажа — наличие специально разработанного костюма для лучшего захвата манипулой кожи, а также для большей гигиены обслуживания.

Однако, многих может заинтересовать вопрос: слегка «заоблачная» цена от 1000 до 4000 рублей за сеанс может оправдать результат, который появится по завершению курса, состоящего из 8-10 визитов? Или косметологи, ссылаясь на новизну метода и необразованность клиенток просто «обувают» их?

Россиянки, рискнувшие опробовать новинку для похудения, своими положительными отзывами показывают, что эффект полностью оправдывает потраченные средства.

LPG-массаж проводится с помощью последнего поколения аппаратов, которые позволяют добиться невероятного эффекта в потере веса и антицеллюлитной профилактике без обращения к пластическим хирургам.

Конечно, массаж тоже имеет свои недостатки и особенности проведения, однако, он гораздо безопаснее для здоровья, нежели курсы липосакции.

Если вы решились на процедуру LPG-массажа, то следует помнить: чтобы сохранить действительно потрясающий результат, необходимо приучить себя вести активный образ жизни, дополняя его правильным питьевым режимом. И тогда с огромной радостью можно будет наслаждаться своим новым красивым телом.