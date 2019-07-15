Визажисты паникуют: «Безвкусный» макияж «лихих 90х» снова в моде?

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«Бум» на однотонные тени и блестящее лицо наверняка заставит россиянок снова одеваться в «леопард».

Ни для кого не секрет, что мода циклична.

Многие стилисты и визажисты прибегают к прошлому опыту, чтобы как-то разнообразить модные тенденции. И сейчас, например, все идет к тому, чтобы мода 1990-х вернулась.

Уже даже Белла Хадид выходила в свет с макияжем, присущим тому времени, а, как известно, модели часто задают тренды.

Конечно, каждая девушка хочет выглядеть уникально, но это не значит вычурно, а потому многие из них придерживаются стиля, который диктуется им временем.

Визажисты паникуют, ведь налицо все признаки возвращения «леопардового» времени.

Неужели «безвкусный» макияж «лихих 90х» снова в моде?

Специалисты разобрали мейк-ап поэтапно и там действительно можно увидеть веяния 20-летней давности. Так, тональный крем должен иметь обязательно матовый финиш – это просто писк моды того времени.

В то же время, активно использовался хайлайтер, как ни парадоксально, его нужно побольше и на щеки, и на нос. Бронзер теплого оттенка наносился на скулы, что придавало естественности лицу, а мода на карандаши для губ вообще была во всей красе.

Ну и, конечно же, куда без однотонных ярких теней. Все эти тенденции можно увидеть прямо сейчас.

Модельеры и стилисты также отмечают, что животные принты в моде. При этом они надеются, что перебарщивать с этим больше никто не будет, чтобы не выглядеть вульгарно. Ведь когда-то россиянки уже «переборщили» с протестом.

Стоит подходить к стилю и красоте с умом. Впрочем, это даже зависит от звезд. Знаменитая Риз Уизерспун как-то тоже нанесла синие тени на свое бледное лицо, что смотрелось просто «мертвецки» ужасно, с высоты 20-летнего опыта моды.

Но тогда многие повторили за ней и до сих пор медийные личности с хорошей репутацией – это пример для подражания.