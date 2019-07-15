Сегодня, 17:04

95% цвета исчезло уже через неделю.

Никто не хочет тратить на косметологию или косметику баснословные деньги, особенно если учесть возможные риски. Но скупость все же красоте враг и сейчас станет ясно почему.

В одном из отзывов о татуаже губ девушка рассказала, что пришла к мастеру в качестве модели по сниженной в 5 раз цене и цвет вбивала ей ученица.

В конечном итоге, татуаж губ за 1000 рублей подарил клиентке целое «ничего». Цвет ушел через две недели и даже будущая коррекция почему-то не помогла. Возможно, дело было в материалах, но ведь это татуаж и предполагает долговременную носку.

Другая девушка также обратилась к мастеру, но попала к ученице. Разумеется, заплатила меньше и получила татуаж с эффектом «съеденной» помады. Конечно, такой результат клиентку не устроил, и она надеется исправить это уже у мастера с квалификацией, но последующие ее движения остаются загадкой.

Вопрос: «Чего же ждала клиентка за 1000 рублей вместо 5000?»

Ведь разница в пять раз определенно должна насторожить. Как бы то ни было, сама процедура придумана с умом, только вот не все ее так используют.

К тому же, стоит смотреть не на цену процедуры, а на окончательный вариант – работы мастера, чтобы потом не платить многократно.