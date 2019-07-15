Дешевле только даром! Копеечные копии сумок от GUCCI «переплюнули» оригинал

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Можно потратить в 4 раза меньше и поразить подруг крутой сумкой, вычислить подделку почти невозможно.

Сумочка имеет важное значение, поскольку на неё в первую очередь обращают внимание, как и на обувь. Если эти элементы одежды соответствующего качества, то значит, что у женщины потенциал. Не все могут себе позволить дорогие вещи, но сегодня это не проблема.

Можно купить подделку такую, что никто не заметит разницы.

Тем самым убить двух зайцев: не потратить всю зарплату и вызвать уважение окружающих. Дело в том, что копеечные копии сумок от GUCCI «переплюнули» даже оригинал.

Стоят в 3-4 раза дешевле оригинала, при этом качество удивляет. В мужском мире женщины должны быть хитрее, чем от них ожидают, и тогда смогут покорить коллег.

При этом копия сохраняет за собой веяние «сумочка от GUCCI», придавая женщинам уверенность. И никому не приходит в голову, что это подделка. Производители стараются, и используют дорогой материал. У обеих моделей есть подкладка, ручка, внешние карманы. Швы, как и форма сумки, выполнены безукоризненно.

Но если в первом случае цена равняется 26000 рублей, то во втором — 7000. Если сравнивать их, то дешевле будет только даром.

Отличить оригинал от подделки можно только в результате экспертизы, но никто не станет отбирать у женщины сумку, чтобы понять, настоящая ли. Поэтому разгадать секрет вряд-ли кому-то удастся, а дама сможет сделать себе карьеру и наладить личную жизнь. Такие копии предлагают, например, интернет-магазины Brandsumka, Angelbags, Bags-bag, но выбирать подделку лучше в живую, чтобы производитель не подсунул брак.