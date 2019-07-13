Пластиковая одежда спасёт мир

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Дизайнеры придумали одежду из переработанного пластика – теперь мусора в мире станет в разы меньше.

Новость о том, что к 2050 году в океане окажется больше пластика, чем рыбы, стала отправной точкой к изменениям.

Из переработанного пластика получаются крепкие нити, позволяющие создавать новую одежду и аксессуары! К примеру, чтобы произвести пиджак для взрослого человека, достаточно всего 25 переработанных бутылок.

Производство тканей из переработанного пластика снижает расход электроэнергии на 30% в сравнении с привычными материалами.

Данный материал легко стирать, он быстро сохнет, а после стирки не меняет размер и форму.

Несколько бутылок, выловленных в океане и переработанных через recycle-процесс, могут вернуться нам новой парой кроссовок или брендовой футболкой.

Родоначальником идеи производства одежды из пластика стал французский модельер Пако Рабан. Еще в 1966 году Пако Рабан представил в Париже свою первую коллекцию одежды, где были наряды из пластика и других материалов.

На сегодняшний день мировые бренды массово переходят на изготовление одежды из переработанного океанического пластика. Например, этим летом Converse выпустил новую коллекцию кед с названием Renew Initiative, созданные для тех, кому не безразлична тема защиты окружающей среды. Создавая свою обувь из переработанных материалов, Converse дает материалам вторую жизнь, очищает планету и обращает внимание покупателей на такую важную общественную проблему, как экология.

Nike представила новую коллекцию кроссовок Flyknit, а также форму ФК «Спартак» из переработанных бутылок. Не обошли стороной спортивную эко-тему Adidas и The North Face, которые также порадовали новой «переработанной» коллекцией.

В Prada представили коллекцию Re-Nylon из переработанного океанического пластика, текстильных волокон и других отходов. К 2021 году бренд будет использовать вместо нейлона экологичный материал Econyl.

Бренды начинают соревноваться друг с другом за то, чья одежда более экологичная и модная. Так, одежду стали выпускать даже те компании, которые напрямую не связаны с миром дизайна. Из переработанного океанического пластика уже выпустили свои предметы одежды авиакомпания Emirates и руководство теннисного турнира Уимблдон, которые всерьез озаботились экологической ситуацией в мире.

Также стоит обратить внимание и на молодые бренды, которые также поддержали идею создания «бутылочной» одежды:

Girlfriend Collective ― спортивные вещи из переработанных бутылок;

Vitamin A ― купальники из пластика;

Maggie Marilyn ― бомберы, платья, плиссированные юбки;

Nat-2 ― обувь из дерева, травы, камней и переработанных пластиковых бутылок;

Sea2see ― дизайнерские солнечные очки из океанического мусора.

С каждым днем такая eco-friendly одежда набирает все больше популярности у сознательных покупателей. Ее всячески продвигают звезды шоу-бизнеса и инфлюенсеры, которым не безразлична тема экологичной моды. Новый тренд уже совсем скоро заполнит магазины масс-маркета. Покупатель же будет «голосовать рублем», поддерживая заботу об экологии или нет.