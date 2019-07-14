Косметологи назвали 3 причины поскорее купить «допинг» для кожи

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Он совершенно легальный и способен усилить почти мгновенно эффект от любой уходовой косметики.

Косметика преображает девушку, делает ее более яркой и привлекательной. Однако у большинства барышень на первое место выходят декоративные косметические средства. И когда перед барышнями встает выбор – питательная сыворотка для лица, или губная помада, они чаще выбирают второе. И это главная ошибка. Эксперты рассказали, что эффект от уходовой косметики может быть моментальным, если использовать своеобразные «допинги» для кожи Космецевты называют их «бустерами», что с английского переводится как ускорение, усиление.

Мелкие недостатки во внешности в виде угревой сыпи и мелких морщин могут поколебать уверенность женщины в своей привлекательности, поэтому средства по уходу за лицом им просто необходимы. И чтобы эффект был моментальным, и придумали бустеры. Несмотря на свою чудодейственность, бустеры не являются лекарственным средством. Их эффект длится ровно столько, сколько бустер пробудет на коже, то есть до снятия макияжа.

Бустеры являются косметическим средством экспресс-действия, и мгновенно маскирует акне, нежелательную пигментацию, мелкие ранки, шрамы и морщины. Его можно использовать вместо основы под макияж. Он впитывает кожное сало, матирует лицо, а если использовать бустер с другими косметическими средствами, он словно берет на себя обязанности курьера – и моментально доставляет полезные микроэлементы в организм.

Косметологи назвали три причины, по которым «допинг» для кожи нужно купить как можно скорее.

Во-первых – это возможность моментально насытить свое лицо витаминами.

Во-вторых – бустер помогает подчеркнуть естественную красоту и легко комбинируется с различными средствами по уходу: с кремом, маской, сывороткой, или и с тем и другим вместе.

В-третьих – дефекты кожи бустер прячет в мгновение ока. Правда, эффект временный, но временный он и у различных консилеров, пудры и тонального крема. При этом бустер полезный, а пудра все-такт забивает поры и мешает коже дышать. Кроме того можно найтибустер по доступной цене.

У бустеров есть и противопоказания. Их не рекомендуется использовать беременным и мамам, кормящим грудью из-за входящей в него койевой кислоты Также может быть индивидуальна непереносимость на некоторые компоненты, но бустеры разные по составу, поэтому выбрать свой очень легко.

Бустеры различаются по предназначению: увлажняющие, питательные, антивозрастные, осветляющие и нейтральные – для поддержания естественного цвета нормальной кожи, без выраженных проблем. С этими косметическими средствами женщине легко будет не ударить в грязь лицом.