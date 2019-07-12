Спонжи и щетки «в топку»! 8 ошибок в уходе за лицом, которые «сжигают» кожу заживо

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Тоники и скрабы приносят больше вреда, чем пользы — они высушивают кожу до предела.

Прыщи и покраснения на коже лица, черные точки набили оскомину практически всем девушкам и дамам в возрасте. Они их оттирают, замазывают, выдавливают и прижигают, но забывают о том, что кожа очень нежная. Однако дамы продолжают борьбу с мелкими дефектами всеми доступными средствами, даже не задумываясь о том, что «сжигают» кожу заживо.

Специалисты назвали 8 главных ошибок в уходе за лицом, которые способны превратить его в сплошную незаживающую рану.

Первое — злоупотребление спиртосодержащими тониками и гелями для умывания. Вместе с очисткой они приносят массу проблем. Кожа высыхает, раздражается, шелушится, образуются гнойнички и мелкие складочки — предвестники морщин. Лучше воспользоваться обычной теплой дистиллированной водой.

Второе — использование щеток и спонжиков. Как и мягкие игрушки — это просто рассадники микробов. Поэтому их желательно каждый день кипятить или хотя бы ошпаривать кипятком, а лучше и вовсе отправить «в топку». Собственные чистые пальчики справятся с их обязанностями не хуже.

Третье — скрабы с микрочастицами не чистят, а травмируют кожу. На ней появляются микротрещины, в которые легко попадает грязь и постепенно появляются пресловутые черные точки. Хорошая очистка, правда? Лучше обратить внимание на скатки. Они идеально подходят для жирной кожи, удаляют ороговевшие клетки и не наносят вред здоровым.

Четвертое — руки прочь от лица. Это не есть хорошо, потому что на руках оседает все мыслимые и не мыслимые бактерии. Поэтому лишних прикосновений лучше вовсе избегать или перед каждым из них тщательно мыть руки.

Пятое — жирной коже тоже нужно увлажнение. Не стоит путать кожное сало с влагой. Первого может быть в избытке, а второй катастрофически не хватать. Поэтому, в борьбе с жиром не стоит забывать об увлажняющих кремах и патчах.

Шестое — злоупотребление средствами а-ля «Clean & Clear» провоцирует выброс коже себума. Это защитная реакция на микроожоги, своеобразная слизь, в которой вольготно живется бактериям.

Седьмое — использование для ухода за лицом кремов и гелей для тела. Нет! Нет! И еще раз нет! Даже если это интимный гель, который совсем без щелочи и мягче него только пух, для лица он не подойдет. Он перенасытит кожу лица ненужными маслами.

Восьмое — глобальную чистку нельзя проводить ежедневно. Этой процедуры достаточно раз в два-три дня. Конечно, если женщина не подиумная дива или не работает в шахте. Повторяем — обычного умывания теплой водой с крем-мылом более, чем достаточно.